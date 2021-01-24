الدوري الإسباني .. ريال مدريد يدك شباك ألافيش برباعية ويعزز مكانه ثانيا

فاز فريق ريال مدريد على نظيره ألافيش بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما في الجولة العشرين لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليجا".

ريال مدريد تقدم بالهدف الأول في الدقيقة 15 من ضربة ركنية نفذها توني كروس بالمقاس على رأس البرازيلي كاسيميرو والذي وضع الكرة في شباك ألافيش.

وأحرز الفرنسي كريم بنزيما الهدف الثاني لـ ريال مدريد مع حلول الدقيقة 41، بتسديدة رائعة من منطقة جزاء ألافيش، بعد تلقيه تمريرة من إيدين هازارد.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، سجل البلجيكي إيدين هازارد الهدف الثالث لريال مدريد بعد تلقيه تمريرة طولية رائعة من توني كروس، لينتهي الشوط الأول بتقدم اللوس بلانكوس بثلاثية نظيفة.

وقلص جوسيلو الفارق لـألافيش في الدقيقة 59، لكن بنزيما أنه طموحات ألافيش في العودة بالنتيجة بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة 70، ليحقق ريال مدريد نقاط المباراة الثلاث.

وارتفع رصيد ريال مدريد للنقطة الي 40 في المركز الثاني، فيما توقف رصيد ألافيش عند 18 نقطة في المركز السابع عشر.