نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الزمالك يحدد شرطًا وحيدًا لتجديد تعاقده في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يرغب عبد الله جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في تجديد عقده مع القلعة البيضاء، خلال الفترة المقبلة.

وتلقى عبد الله جمعة العديد من العروض خلال الفترة الماضية، للرحيل عن القلعة البيضاء، لكنه تمسك بالفريق ورفض الرحيل.

وطلب عبد الله جمعة من لجنة الكرة فى نادي الزمالك، زيادة قيمة عقده مع الفريق، خاصة أنه قد تلقى وعداً من الإدارة السابقة بزيادة قيمة عقده إلى 6 ملايين جنيه فى الموسم الواحد.

وسقط الزمالك في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه أسوان مساء أمس السبت في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.