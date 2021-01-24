دوت الخليج -

أستون فيلا يعبر نيوكاسل بثنائية

استعاد أستون فيلا اتزانه في الدوري الإنجليزي لكرة القدم بعد هزيمتين متتاليتين وحقق فوزا غاليا 2 - صفر على نيوكاسل يوم السبت في المباراة المؤجلة بينهما من المرحلة الحادية عشرة من المسابقة. أستون فيلا يعبر نيوكاسل بثنائيةاستعاد أستون فيلا اتزانه في الدوري الإنجليزي لكرة القدم بعد هزيمتين متتاليتين وحقق فوزا غاليا 2 - صفر على نيوكاسل يوم السبت في المباراة المؤجلة بينهما من المرحلة الحادية عشرة من المسابقة. ورفع أستون فيلا رصيده إلى 29 نقطة ليقفز إلى المركز الثامن بفارق الأهداف أمام تشيلسي وساوثهامبتون وبفارق نقطتين أمام أرسنال الذي تراجع للمركز الحادي عشر. وتجمد رصيد نيوكاسل عند 19 نقطة ليتراجع إلى المركز السادس عشر بعدما مني بالهزيمة الرابعة على التوالي وهي السادسة له مقابل تعادلين في آخر ثماني مباريات خاضها بالمسابقة. وسجل أولي واتكينز وبيرتراند تراوري هدفي المباراة في الدقيقتين 13 و42.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أستون فيلا يعبر نيوكاسل بثنائية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.