حازم هاني مدافع المنصورة يعلن انضمامه إلى الأهلي

قال حازم هاني، مدافع نادي المنصورة، إنه انضم للأهلي، بعد مفاوضات تكللت بالنجاح بين إدارة الناديين.

وأضاف حازم هاني خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « دوت الخليج»، أنه لايستطيع الإفصاح عن بنود التعاقد لكنه أصبح لاعبا بالأهلي، وسيعلن عن الصفقة بشكل رسمي، خلال الساعات المقبلة.

كما كشف عن دور ربيع ياسين، المدير الفني السابق لمنتخب الشباب، في إتمام الصفقة، مؤكدا: "ربيع ياسين مثل والدي، وكان ينصحني دائما وله دور كبير في هذه الصفقة".