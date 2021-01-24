الإسماعيلي: لن نلقي باللوم على التحكيم

قال علاء وحيد، المتحدث للإعلامي لنادي الإسماعيلي، إن فريق الدراويش كان يستحق الفوز على غزل المحلة، خلال مواجهة أمس "السبت.

وأضاف علاء وحيد خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « دوت الخليج»، أن الإسماعيلي تعرض للظلم خلال لقاء غزل المحلة، سواء من حكم اللقاء أو من تقنية الفار.

وأكد علاء ووحيد أن الإسماعيلي لا يلقي باللوم على التحكيم في المقام الأول، لأن الإسماعيلي يعاني منذ بداية الموسم، لافتا إلى أن ناديه لن يقوم بحملات إعلامية للضغط على الحكام، أسوة بما يحدث من جانب بعض الأندية.