الإسماعيلى يفاوض عمرو الحلواني لاعب أسوان

دخل مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان في مفاوضات جادة مع عمرو الحلواني، لاعب فريق أسوان، لضمه خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية لتدعيم صفوف الفريق الإسمعلاوي الفترة المقبلة. يذكر أن عمرو الحلوانى صاحب 35 عام سبق له اللعب لحرس الحدود و أنبى و أسوان. ويعاني الاسماعيلي من أزمة إيقاف القيد بسبب مستحقات النجوم من صفقة إنتقال إبراهيم حسن لاعب الاسماعيلي السابق والذي إنتقل للزمالك موسم ٢٠١٨-٢٠١٩، ويسعى مجلس الاسماعيلي في الوصول لحل، لإنهاء أزمة القيد.

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