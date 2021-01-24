بمشاركة تريزيجيه.. أستون فيلا يحقق الفوز بثنائية على نيوكاسل في البريميرليج

وافتتح أولي ويتكينز التسجيل لأستون فيلا في الدقيقة 13 من عمر اللقاء.
وأضاف بيرتراند تراوري الهدف الثاني لصالح الفيلانز عند الدقيقة 42.
وبقيت النتيجة على حالها حتى نهاية المباراة، ولكن قبل النهاية بعشر دقائق دخل محمود حسن تريزيجيه للملعب بديلا، ليسجل أولى مشاركاته مع الفيلانز في الدوري منذ مباراة وست هام يونايتد في الجولة العاشرة.
وكاد تريزيجيه أن يسجل في اللحظات الأخيرة من المواجهة ولكن براعة حارس نيوكاسل مناعته من إحراز هدف ثالث لصالح الفيلانز. وكان تريزيجيه قد غاب عن صفوف الفريق لعدة أسابيع بسبب إصابة عضلية، ثم بسبب تعرضه للإصابة بفيروس كورونا.
فوز أستون فيلا رفع رصيد الفريق إلى النقطة 29 في المركز الثامن بجدول ترتيب الدورى، فيما توقف رصيد نيوكاسل عند النقطة 19 في المركز 16.
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