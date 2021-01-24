نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميدو يخاطب الفيفا بسبب التحكيم في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أرسل الإعلامي أحمد حسام ميدو، خطابًا إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بسبب أخطاء التحكيم في الدوري المصري الممتاز.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس، الذي يذاع عبر قناة النهار، "بصفتي عضو بلجنة أساطير الفيفا، أرسلت إيميل بشكل شخصي، أرسلت انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، بأننا نمتلك مشكلة كبيرة في تطبيق العدالة بالكرة المصرية".

وتابع، "توقعنا أن الـVAR سيطبق العدالة لكرة القدم المصرية، ولكن مباريات اليوم والأمس أثبتت أنه لم يضيف أي شيء".

وأشار إلى أن مصر هي الدولة الوحيدة التي لا يعود فيها الحكم إلى تقنية الفيديو في الحالات المثيرة للجدل.