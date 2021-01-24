الإسماعيلي: لن نضغط إعلاميا على الحكام مثل الأندية الأخرى

قال علاء وحيد، المتحدث للإعلامي لنادي الإسماعيلي، إن الدراويش كان يستحق الفوز على غزل المحلة، خلال مواجهة أمس السبت.

وأضاف علاء وحيد، خلال تصريحات تليفزيونية، مع الإعلامي هاني حتحوت، ببرنامج "الماتش"، المذاع على قناة "دوت الخليج"، أن الإسماعيلي تعرض للظلم خلال لقاء غزل المحلة، سواء من حكم اللقاء أو من تقنية الفار.

وأشار إلى أن الإسماعيلي لا يلقي باللوم على التحكيم في المقام الأول، لأن الإسماعيلي يعاني منذ بداية الموسم، لافتا إلى أن ناديه لن يقوم بحملات إعلامية للضغط على الحكام، أسوة بما يحدث من جانب بعض الأندية.

وتعادل الإسماعيلي مع الغزل المحلة، إيجابيا بنتيجة بهدفين لمثله، في المباراة التي جمعتهما في الجولة التاسعة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.