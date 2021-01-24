ميدو يشكو اللجنة الثلاثية للاتحاد الدولي ويتهم لاعبي الزمالك بالسذاجة

وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "النهار": "أتمنى أن أعرف لماذا لم يستدعي الفار الحكم لكي يرى كرة إمام عاشور، نحن صرفنا ملايين من أجل هذه التقنية".
وأضاف: "أتعجب جدًا من سذاجة لاعبي الزمالك، لم يركضوا نحو الحكم ولم يضغطوا عليه لكي يذهب ويتأكد من الكرة في الفيديو".
وأكمل: "هي ركلة جزاء مائة بالمائة، الاتحاد المصري يدفع ملايين حتى يتم استدعاء الحكم في هذه المواقف، كيف لم ير هذه الكرة؟!".
وتابع: "لدينا مشكلة كبيرة، والأخطاء التحكيمية في كل المباريات، 70% من المباريات بها أخطاء تحكيمية وحكام التقنية لا يستدعوا الحكام، هناك محاولة لتفشيل وإفشال تقنية الفار حتى يتم إلغاؤها".
وأردف: "اتحاد الكرة عزبة، لا يوجد لجان ولا أحد يعمل، وكأن الدوري المصري بلا تاريخ يتم الاستهانة به بشكل فج، لم أر في حياتي هذا المستوى من الاستهتار".
وأشار: "أخذت قرارًا اليوم أنني سأخاطب إنفانتينو بنفسي، وأرسلت له إيميل اليوم وقلت له باعتباري في اللجنة الفنية للكرة الإفريقية أقول لك أن الكرة في مصر في خطر".
وأكمل: قلت له إن اللجنة الثلاثية المعينة أخذت قرار بإيقاف محمد الشناوي 4 مباريات ثم تراجعت فيه، أنا لا أقول هذا الكلام ضد الأهلي ولكن أقسم بالله لو كان ضد الزمالك كنت قلته، وأنتظر رد انفانتينو.
وتابع: " قلت لإنفانتينو إن العقوبة على الحارس تم تخفيضها مع أن اللائحة تقتضي بإيقافه 4 مباريات، ولكن اللجنة الثلاثية قررت من تلقاء نفسها تخفيض العقوبة، وقلت إن الكرة تدار في مصر بطريقة الهواة، كان لابد أن أقول ذلك باعتباري لاعب سابق.
وأضاف: "الفضيحة الكبيرة أن رئيس اللجنة الثلاثية صرح في التلفزيون أن سبب تخفيض العقوبة هو مساعدة الأهلي قبل السفر للعب في كأس العالم للأندية، وهذا يدمر فكرة وجود عدالة في الدوري المصري".
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