نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آخر تطورات انتقال نجم ريال مدريد إلى آرسنال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن حدثت تطورات جديدة بشأن صفقة انتقال النرويجي مارتن أوديجارد نجم ريال مدريد الإسباني إلى آرسنال الإنجليزي في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأفاد موقع ديفينسا سينترال الإسباني بأن أوديجارد طلب الرحيل عن ريال مدريد عقب استبعاده من مباراة ديبورتيفو ألكويانو في كأس ملك إسبانيا وأعرب آرسنال عن رغبته في التعاقد معه.

وأكد الموقع الإسباني أن آرسنال سيعلن رسميًا استعارة أوديجارد من ريال مدريد خلال الساعات القليلة المقبلة لكن الإعارة لن تتضمن بندًا يتيح شراء النجم النرويجي بشكل نهائي.

وأوضح الموقع الإسباني أن سيكون أوديجارد ثاني الراحلين عن النادي الملكي في الميركاتو الشتوي الحالي بعد الصربي لوكا يوفيتش الذي تمت إعارته إلى آينتراخت فرانكفورت.

ونوه الموقع الإسباني أن العلاقة الجيدة التي تجمع آرسنال بريال مدريد كانت سببًا في حسم المفاوضات سريعًا.

وأشار الموقع الإسباني إلى أن آرسنال كان قد حصل على داني سيبايوس معارا من الملكي أيضا في صيف 2019 لمدة موسم واحد قبل تجديد الإعارة لموسم آخر في صيف 2020.

وألمح الموقع الإسباني أن آرسنال سيدفع لريال مدريد مبلغًا يتراوح بين 1.5 ومليوني يورو بناءً على عدد المباريات والأهداف والتمريرات الحاسمة للنجم النرويجي.