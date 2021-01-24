مدرب الإسماعيلي: تعرضنا لظلم فادح.. ونطلب المساواة بالأهلي

أكد سعفان الصغير، مدرب حراس مرمى الإسماعيلي، أن فريقه تعرض لظلم تحكيمي فادح في لقاء غزل المحلة بالدوري المصري الممتاز، الذي انتهى بالتعادل (2-2) في الجولة التاسعة للدوري.

وقال الصغير عبر تصريحات تليفزيونية: "حكم الفيديو أوصى الحكم محمود عاشور باحتساب ضربتي جزاء ضد الإسماعيلي غير صحيحتين بالمرة، وخسرنا بسبب هذه الأخطاء نقطتين جديدتين".

وأضاف: "حكم الفيديو هو محمود بسيوني الذي ألغى لنا هدفا في مباراة البنك الأهلي وحرمنا من الفوز أيضا".

وتابع سعفان: "نطالب بالعدالة التحكيمية وأعتقد أن الأهلي تم إبعاد الحكم محمد سلامة عن إدارة مباراة البنك الأهلي بسبب قرار، فلماذا لا يتم استبعاد بسيوني من إدارة لقاءات الإسماعيلي؟ نطالب فقط بالمساواة بالأهلي".

وأشار إلى أن عودة محمد صبحي لحماية عرين الإسماعيلي، مطلع هذا الموسم، كانت فكرته مع أحمد العجوز وأبوطالب العيسوي، موضحا أن صبحي يقدم مستويات متميزة في المرحلة الحالية، بسبب إخلاصه وتفانيه في التدريبات.

وأردف: "حارس مرمى مغمور لا يشارك في فريقه طلب 3 ملايين جنيه (كاش) في بداية الموسم للتوقيع لنا وهناك حارس آخر طلب ملايين الجنيهات وهو ما جعلني اقترح عودة محمد صبحي".

وختم سعفان: "تم إيقافي في الموسم الماضي 6 أشهر ولم يتحدث عني أحد والدنيا قامت ولم تقعد لإيقاف لاعب 4 مباريات، هناك ظلم واضح تتعرض له الأندية عدا الأهلي والزمالك".