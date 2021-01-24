هشام يكن يفضح سر ميدو ويضعه في موقف محرج

نشر أحمد حسام "ميدو"، لاعب الزمالك السابق، منشورا جديدا عبر الصفحة الرسمية لبرنامجه "أوضة اللبس مع ميدو" علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ويروي ميدو في المنشور أحد المواقف الطريفة التي مر بها عند خوضه لمباراة في زامبيا أثناء تدريبه لفريق نادي الزمالك، قائلا: "أثناء تدريبي للزمالك في إحدي المباريات الافريقية روحنا نلاعب فريق "ناكانا" الزامبي، وكان "كالوشا" وزير الرياضة هناك، فالراجل كان حاجب جميع مباريات الفريق عن الإعلام قبل تلك المباراة، فروحنا وقتها علي أساس إننا هنلاعب فريق مجهول منعرفش عنه أي حاجة..".

وأضاف:" بالصدفة قابلنا مدرب مصري "كان مدير فني لإحدي الأندية هناك"، قالي انا معايا شريط لآخر مباراة للفريق ده، ممكن اديهولك بس بشرط متجيبش سيرتي في أي حاجة لإني هروح في داهية، وبالفعل في ليلتها جابلي الشريط ودخلته من الشباك عشان محدش يشوفه، وقعدت اتفرج ع المباراة وادرس الفريق بعدين أديته الشريط ومشي في الخفاء".

وتابع :" بعدها قعدت أشرح للاعيبين طريقة لعبهم ونقط القوة والضعف وخلافه، فلقيت هشام يكن بيقولي "انت عرفت كل ده منين؟!" .. قلتله مدرب مصري هنا جابلي شريط لآخر مباراة ليهم، بس الكلام ده سر اوعي تقوله لأي حد، الراجل موصيني إنه هيروح في داهية لو الكلام ده طلع، قالي تمام والدنيا عدت...".

ويوضح ميدو :"بعدها علي طول لقيت تصريحات منقولة علي لسان الكابتن هشام يكن في كل المواقع المصرية إنه بيوجه الشكر للمدرب المصري اللي ساعدنا في التعرف علي الفريق الزامبي ".

وعلي جانب آخر أعلن أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق مخاطبته لـ جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم وتقديم شكوى ضد اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد.

وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "النهار": "أتمنى أن أعرف لماذا لم يستدعي الفار الحكم لكي يرى كرة إمام عاشور، نحن صرفنا ملايين من أجل هذه التقنية".

وأضاف: "أتعجب جدًا من سذاجة لاعبي الزمالك، لم يركضوا نحو الحكم ولم يضغطوا عليه لكي يذهب ويتأكد من الكرة في الفيديو".

وأكمل: "هي ركلة جزاء مائة بالمائة، الاتحاد المصري يدفع ملايين حتى يتم استدعاء الحكم في هذه المواقف، كيف لم ير هذه الكرة؟!".

وتابع: "لدينا مشكلة كبيرة، والأخطاء التحكيمية في كل المباريات، 70% من المباريات بها أخطاء تحكيمية وحكام التقنية لا يستدعوا الحكام، هناك محاولة لتفشيل وإفشال تقنية الفار حتى يتم إلغاؤها".

وأردف: "اتحاد الكرة عزبة، لا يوجد لجان ولا أحد يعمل، وكأن الدوري المصري بلا تاريخ يتم الاستهانة به بشكل فج، لم أر في حياتي هذا المستوى من الاستهتار".

وأشار: "أخذت قرارًا اليوم أنني سأخاطب إنفانتينو بنفسي، وأرسلت له إيميل اليوم وقلت له باعتباري في اللجنة الفنية للكرة الإفريقية أقول لك أن الكرة في مصر في خطر".

وأكمل: قلت له إن اللجنة الثلاثية المعينة أخذت قرار بإيقاف محمد الشناوي 4 مباريات ثم تراجعت فيه، أنا لا أقول هذا الكلام ضد الأهلي ولكن أقسم بالله لو كان ضد الزمالك كنت قلته، وأنتظر رد انفانتينو.

وتابع: " قلت لإنفانتينو إن العقوبة على الحارس تم تخفيضها مع أن اللائحة تقتضي بإيقافه 4 مباريات، ولكن اللجنة الثلاثية قررت من تلقاء نفسها تخفيض العقوبة، وقلت إن الكرة تدار في مصر بطريقة الهواة، كان لابد أن أقول ذلك باعتباري لاعب سابق.

وأضاف: "الفضيحة الكبيرة أن رئيس اللجنة الثلاثية صرح في التلفزيون أن سبب تخفيض العقوبة هو مساعدة الأهلي قبل السفر للعب في كأس العالم للأندية، وهذا يدمر فكرة وجود عدالة في الدوري المصري".