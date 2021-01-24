نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب ألمانيا يصالح جماهيره بفوز كبير على البرازيل بمونديال اليد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تخلص المنتخب الألماني لكرة اليد سريعا من آثار الهزيمة أمام إسبانيا واستعاد نغمة الانتصارات في بطولة العالم الـ27 بفوز كبير 31 / 24 على نظيره البرازيلي اليوم السبت في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى بالدور الثاني (الدور الرئيسي) للبطولة المقامة حاليا في مصر.

ورفع المنتخب الألماني رصيده إلى أربع نقاط ليتقدم إلى المركز الثالث في المجموعة بفارق الأهداف أمام نظيره البولندي قبل المواجهة المرتقبة بينهما بعد غد الاثنين في ختام مبارياتهما بالمجموعة.

وتجمد رصيد المنتخب البرازيلي عند نقطة واحدة في المركز الخامس علما بأن الفريقين فقدا فرصة المنافسة على إحدى بطاقتين المجموعة إلى دور الثمانية بالبطولة قبل هذه المباراة.

وكان منتخبا المجر وإسبانيا حسما بطاقتي هذه المجموعة في وقت سابق اليوم.

وأنهى المنتخب الألماني الشوط الأول لصالحه 16 / 12 ثم حافظ الفريق على تقدمه وعلى انتصاره في الشوط الثاني ليكون فوزا معنويا للفريق الذي ودع البطولة من الدور الثاني.

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