بات إرنستو فالفيردي، المدير الفني الأسبق لبرشلونة الإسباني، قريبا من تولي مهمة أحد الأندية البارزة في الدوري الفرنسي.
كشفت شبكة "موفيستار" الإسبانية أن بابلو لونجوريا، مدير قطاع الكرة بنادي أولمبيك مارسيليا بصدد إقالة أندريه فيلاش بواش المدير الفني للفريق.
وأضافت أن فالفيردي سيكون خليفة بواش في النادي الفرنسي.
ويبقى إرنستو فالفيردي بلا عمل منذ إقالته من تدريب الفريق الكتالوني في يناير من العام الماضي 2020 عقب الخسارة أمام أتلتيكو مدريد، في قبل نهائي كأس السوبر الإسباني.
ويعيش العملاق الفرنسي أزمة خانقة بسبب تراجع النتائج، حيث خسر آخر 3 مباريات في الليج وان.
وبسقوطه أمام موناكو 1-3 أمس السبت، يكون مارسيليا قد نال 3 هزائم متتالية في الدوري الفرنسي لأول مرة منذ أبريل 2015.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فالفيردي يعود للتدريب من بوابة الدوري الفرنسي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.