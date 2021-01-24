ورحمة أمي هفضحك .. مرتضى منصور يفتح النار على خالد الغندور

فتح مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، النار على خالد الغندور نجم الملكي السابق ومقدم برنامج زملكاوي المذاع لقناة الزمالك الفضائية. وقال مرتضى منصور عبر فيديو بثه عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي :"ورحمة أمي يا خالد الغندور لأسمع مصر كلها مكالمتك وأنت بتعيط علشان اشغلك في القناة وازود مرتبك". وأَضاف مرتضي: "كنت سأقوم ببث فيديو اليوم للرد علي الوزير وتصريحاته لكن تعثر الفريق أمام أسوان حال دون ذلك لأني أرغب في توفير الهدوء والاستقرار للاعبين". ووجه منصور رساله لوزير الرياضة: "سأرد علي تصريحاتك بالشكل القانوني في الوقت المناسب وكله بالمستندات والقانون واللائحة".

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