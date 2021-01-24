أحمد صلاح حسني: الأهلي في مهمة صعبة بمونديال الأندية

أكد أحمد صلاح حسني، مهاجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن المارد الأحمر واجه ظروفا صعبة العام الماضي، ونجح في التتويج بالثلاثية (دوري الأبطال والدوري المصري وكأس مصر).

وقال حسني، في تصريحات تلفزيونية: "الأهلي سيجد صعوبات كبيرة في كأس العالم للأندية، والبداية بمواجهة الدحيل القطري الذي يضم بين صفوفه لاعبين مميزين".

وزاد: "سيكون أمام الأهلي مهمة كبيرة لو تخطى الدحيل من خلال الصدام مع بايرن ميونيخ الألماني، حيث إنه الأقوى في العالم حاليا، والوحيد المحافظ على مستواه منذ أكثر من 10 سنوات".

وأشاد مهاجم الأهلي السابق، بالجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء، مضيفا: "موسيماني مدرب مميز ويجيد التعامل مع المباريات، وهو ما ظهر في المواجهات الأخيرة".

وأشار أحمد صلاح حسني، إلى أن الأسطورة حسام حسن (المدير الفني الحالي لفريق الاتحاد السكندري)، هو أفضل مهاجم في تاريخ القلعة الحمراء.

وأتم مهاجم الأهلي السابق: "أتمنى انتقال محمد صلاح (نجم ليفربول) لريال مدريد، رغم أني من مشجعي برشلونة، كما أن صلاح يحتاج أن يثبت نفسه خارج إنجلترا".