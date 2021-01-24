مدرب يد الأرجنتين: الفوز على كرواتيا ضاعف طموحنا

عبر الإسباني مانولو كاديناس، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين لكرة اليد، عن سعادته بالفوز على منتخب عالمي بقيمة كرواتيا، بنتيجة (23-19)، أمس السبت، ضمن الدور الرئيسي من بطولة العالم، المقامة في مصر.

وقال المدرب الإسباني، في تصريحات صحفية: "بداية المباراة كانت حماسية، ونجحنا في السيطرة.. والشوط الثاني كان مفتاح الفوز، في ظل محافظة الدفاع على النتيجة".

وأضاف: "طموح فريقي أصبح عاليا بعد هذا الفوز، من أجل الوصول إلى الأدوار النهائية".

على الجهة الأخرى، وجه هيرفوي هورفات، المدرب المساعد لمنتخب كرواتيا، اللوم لدفاع فريقه وأخطائه التي أدت للهزيمة.

وتابع: "فريقي اليوم كان سيئا للغاية، والعصبية تسببت في فقدان اللاعبين لتركيزهم".