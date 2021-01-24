حرس الحدود يضم فالكاو مهاجم طهطا

نجح مسئولو التعاقدات بنادي حرس الحدود في الحصول على خدمات اللاعب الغيني فالكاو مهاجم فريق طهطا خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية. وجاء توقيع العقود لمدة ثلاث سنوات نصف في حضور مسئولي التعاقدات بنادي حرس الحدود ووكيله تامر سمارة. ويحتل فريق حرس الحدود المركز الأول في جدول ترتيب مجموعة بحري بدوري القسم الثاني برصيد 18 نقطة جمعهم من 5 انتصارات وتعادلين وخسارة وحيدة. ويستعد فريق حرس الحدود لمواجهة فاركو يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة العاشرة من منافسات المجموعة.

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