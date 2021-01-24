نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميدو: مستاء من عدم ضغط لاعبي الزمالك على الحكم في لقطة إمام عاشور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق الإعلامي أحمد حسام ميدو، على تعادل الزمالك السلبي أمام أسوان، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز، والتي أقيمت مساء أمس السبت.

وأكد ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، أن الزمالك له ركلة جزاء واضحة أمام أسوان، متعجبا من عدم رجوع الحكم لتقنية الفيديو من أجل مشاهدة اللقطة.

وتابع، "اتعجب من سذاجة لاعبي الزمالك في عدم إيقاف اللعب والضغط على الحكم للرجوع إلى الـVAR في كرة إمام عاشور".

وأشار إلى أن الزمالك واجه سوء حظ، في مباراة أسوان، لكنه كان يواجه علاء عبد العال، الذي يحتاج أن تسجل في فريقه هدفا مبكرا لفتح اللقاء.

وواصل، "في ظل عدم الضغط التام لأسوان في وسط ملعب الزمالك خلال مباراة اليوم، كان لابد من نزول فرجاني ساسي مع بداية الشوط الثاني مكان حازم إمام مع عودة إمام عاشور لمركز الظهير الأيمن".

واستكمل، "أيمن يونس قام بمجهود كبير جدا مع الزمالك خلال الفترة الأخيرة من أجل لم شمل الفريق، بالإضافة للتجديد لبعض اللاعبين".