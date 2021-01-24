البنك الأهلي ضيفا على إنبي في الدوري الممتاز.. اليوم

يحل فريق البنك الأهلي ضيفا على منافسه إنبي اليوم في تمام الساعة الثانية والنصف عصرًا، على استاد بتروسبورت ضمن مباريات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويسعى فريق البنك الأهلي بقيادة محمد يوسف المدير الفني، لمواصلة الأداء الجيد وتحقيق الثلاث نقاط بعد التعادل المثير أمام الأهلي - بطل الدوري المصري - في الجولة الماضية.

واختار محمد يوسف المدير الفني 23 لاعبا لمواجهة إنبي وهم:

محمود الزنفلي وأحمد السعدني وأحمد صبحي في حراسة المرمى.

محمد كوفي ومحمد مجدي ومحمد دبش وأمير مدحت وأحمد ياسين وأسامة إبراهيم وعاصم صلاح وبهاء مجدي في خط الدفاع.

معروف يوسف ومحمد مثناني وفلاديميرو ستيريلا وحسام الصانع في خط الوسط المدافع.. محمد حامد ومحمود قاعود ومحمد بسيوني وأحمد ياسر وشادي رضوان والوافد الجديد كريم بامبو في الوسط المهاجم.. أحمد علي وفادي فريد واحمد شرويدة في خط الهجوم.

بينما يحاول فريق إنبي بقيادة حلمي طولان المدير الفني لتحقيق الفوز ومواصلة نتائجه الإيجابية للدخول في صراع المربع الذهبي.

ويحتل فريق إنبي المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 10 نقاط بينما جاء فريق البنك الأهلي المركز العاشر برصيد 8 نقاط.