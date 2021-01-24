حكام مباريات اليوم فى الدورى الممتاز

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد عن الأطقم التحكيمية لإدارة مباراتي اليوم الأحد في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز. وجاءت الأطقم التحكيمية على النحو التالي: مباراة الجونة ووادى دجلة عبدالعزيز السيد حكما للساحة يعاونه ثنائي المساعدين السيد حسن ومحمد ابو رحاب وحكما رابعا محمد الجراحي وحكما للفيديو ومحمود ناصف ومساعده صبرى إبراهيم. مباراة إنبي والبنك الأهلي أحمد جمال حكما للساحة ويساعده الثنائى خالد حسام وكريم يونس وحكما رابعا عبدالله عكاشة وحكما للفيديو محمد إبراهيم قنديل ومساعده عاطف حسين.

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