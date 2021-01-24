يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مرانه الرئيسي اليوم ، باستاد مختار التتش إستعدادًا لمواجهة بيراميدز المقرر لها بعد غد ضمن منافسات مسابقة الدوري.
وسيكون مران اليوم هو الفيصل في تحديد موقف عدد من اللاعبين وظهورهم في قائمة الفريق الأحمر من عدمه.
وكان الجهاز الفني قد منح لاعبيه راحة 48 ساعة سلبية للإستشفاء من ضغط المباريات وتجنبًا للإجهاد.
وكان الفريق قد حقق فوزًا صعبًا علي حساب المقاولون العرب 3-2 في المباراة الماضية بالدوري.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر النادي الأهلي يخوض مرانه الرئيسي اليوم استعدادًا لبيراميدز بالدوري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.