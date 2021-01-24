النادي الأهلي يخوض مرانه الرئيسي اليوم استعدادًا لبيراميدز بالدوري

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مرانه الرئيسي اليوم ، باستاد مختار التتش إستعدادًا لمواجهة بيراميدز المقرر لها بعد غد ضمن منافسات مسابقة الدوري.

وسيكون مران اليوم هو الفيصل في تحديد موقف عدد من اللاعبين وظهورهم في قائمة الفريق الأحمر من عدمه.

وكان الجهاز الفني قد منح لاعبيه راحة 48 ساعة سلبية للإستشفاء من ضغط المباريات وتجنبًا للإجهاد.

وكان الفريق قد حقق فوزًا صعبًا علي حساب المقاولون العرب 3-2 في المباراة الماضية بالدوري.