اليوم.. 8 مباريات في مونديال العالم لكرة اليد

تنطلق اليوم، الأحد، مباريات مونديال بطولة العالم لكرة اليد النسخة 27، لليوم الثاني عشر على التوالي.
وتقام 8 لقاءات هامة في مونديال اليد، تبدأ بمواجهات الجزائر وسويسرا، في الساعة 4.30 عصرا بصالة الدكتور حسن مصطفى بـ6 أكتوبر، والمغرب وتشيلي في الساعة 4.30 م عصرا بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومصر وسلوفينيا في الساعة 7 مساء بصالة العاصمة الإدارية الجديدة، وبيلاروسيا مع مقدونيا الشمالية عند الساعة 7 مساء (صالة استاد القاهرة)، وكوريا الجنوبية أمام النمسا في الساعة 7 مساء بالعاصمة الإدارية الجديدة، وآيسلندا مع النرويج في الساعة 7 مساء ( صالة استاد القاهرة)، والبرتغال وفرنسا في الساعة 9.30 مساء بصالة العاصمة الإدارية الجديدة، وروسيا مع السويد عند الساعة 9.30 مساء بالعاصمة الإدارية الجديدة.
يذكر أن مباريات مونديال بطولة العالم لكرة اليد في نسخته الـ27 انطلقت يوم 13 يناير الجاري، وتستمر 31 من نفس الشهر، حيث يقام نهائي المونديال بصالة استاد القاهرة.
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