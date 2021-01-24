أنت عايز خناقة؟.. الجمهور يعرب عن استياءه من خالد الغندور بعد تصريحاته الأخيرة

عبرت الجماهير عن استيائها من تصريحات الإعلامى خالد الغندور، بعد مباراة الزمالك وأسوان أمس، عبر تدشين هاشتاج "خالد الغندور" على موقع التواصل الاجتماعى تويتر.

وجاءت تغريدات الجماهير كالتالى:

-خالد الغندور بعد ما حلف بالله أن حارس أسوان جاب الكرة من جوة الجول، بعد كدة قالك يمكن فيها شك مفهاش يقين.. ده انت اللي حلفت..

خالد الغندور.

-أنت عايز خناقة و مناوشات بين جمهور الأهلى والزمالك يا خالد الغندور.

-خالد الغندور: عايزين مصر تتبسط نريد عندما يكون هناك نادي يمثل مصر يذهب لكأس العالم وهو سعيد " نخفف عقوبة الشناوي ونخلص على الزمالك تحكيميًا " هو ايه اللى بيقوله ده .

-خالد الغندور بيقول هدف مصطفى محمد صحيح وفيه ضربتين جزاء للزمالك والكورة إلى خبطت فى القائم وخرجت دى هدف ودخلت.

-خالد الغندور: الحكم محمد يوسف هو الذي احتسب هدف الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا رغم وجود خطأ ضد محمد شريف لكنه احتسب خطأ في هدف مصطفى محمد ضد أسوان.

-خالد الغندور بيقسم بالله على الهواء إن الكرة عدت خط المرمي.. وبيقولك لو عندنا البتاعة اللى بتصفر دي زى إنجلترا هاتحسبها جووول .

المشكلة الكرة واضحة وضوح الشمس إنها برة المرمي تماما حتى لما عملوا الزوووم على الكرة واضحة جدا إنه برة المرمي.

-خالد الغندور: بيقول لجمهور الزمالك افرحوا بناديكم اللي معندوش دواعي امنية اللي مفيش حد في ضهره وبيجامله زي اندية تانية.. افرحوا بفريقكم اللي بيكسب بمجهود مش بالحكام و الفساد.