نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فايلر يفجرها: تعبت في الأهلي ولست نادما على الرحيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبدى رينيه فايلر المدير الفنى السابق للنادى الأهلي عدم ندمه على الرحيل قبل خوض نهائى دورى أبطال إفريقيا رغم أنه كان يسير بشكل جيد مع القلعة الحمراء.

وقال فايلر لصحيفة " بليك" السويسرية: " فى الأول من أكتوبر من العام الماضى، كان لدى بند يحق من خلاله إنهاء العقد، كان على المغادرة أو البقاء لمدة عام آخر، حينما أرى كيف تطور كل شئ، كانت مغادرتى المبكرة هى القرار الصحيح".

وأضاف فايلر: "افتقدت عائلتي.. الجمهور المصرى يحب الرياضة للغاية، هى اللعبة رقم 1 حتى قبل جائحة كورونا كان لدينا 80 ألف شخص فى الملعب فى كل مرة فلقد كان جمهورًا رائعًا".

وتابع : "أريد أيضًا أن أكون صادقًا مع عائلتى وأصدقائي.. الأكاذيب المريحة جيدة فى الوقت الحالى، لكن فى مرحلة ما، كل شئ سيخرج وأحيانًا تجعلك الحقائق غير المريحة غاضبًا فى البداية، ولكن عاجلاً أم آجلاً ستكون أفضل حالًا معها ".

وواصل فايلر: "كمدرب للأهلي لم أستطع التحرك بشكل طبيعى فى القاهرة فكنت معزولا ومعظم الوقت فى الفندق وتبادلت الحديث مع كريستيان جروس المدير الفنى لفريق الزمالك وهي أمور لم أكن أستطع التكيف عليها".