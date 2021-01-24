يحل فريق بايرن ميونخ ضيفا ثقيلا على نظيره شالكه اليوم، الأحد، في تمام الرابعة والنصف مساء، على ملعب فلتينس أرينا، ضمن منافسات الجولة الـ 18، من مسابقة الدوري الألماني.
ويسعى فريق بايرن ميونخ بقيادة نجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لتعزيز صدارته لجدول ترتيب البوندسليجا.
في المقابل يطمح شالكه بقيادة مديره الفني كريستيان جروس، مدرب الزمالك السابق، في تحقيق نتيجة إيجابية أمام العملاق البافاري تمنحه تدفعة قوية لتحقيق نتائج إيجابية خلال المباريات المقبلة، لتفادي كارثة الهبوط.
ويتصدر بايرن ميونخ جدول ترتيب مسابقة الدوري الألماني برصيد 39 نقطة، بفارق 4 نقاط عن لايبزيج صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد شالكه في المركز الـ 18 والأخير بـ 7 نقاط.
يذكر أن قرعة كأس العالم للأندية، التي أقيمت في العاصمة السويسرية زيورخ، الثلاثاء الماضي، أسفرت عن مواجهة الأهلي والدحيل بالدور الأول، على أن يصطدم الفائز منهما ببطل دوري أبطال أوروبا بايرن ميونخ في نصف النهائي.
وتقام بطولة مونديال الأندية في الفترة من 4 فبراير حتى يوم 11 من الشهر ذاته.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر منافس الأهلي المحتمل.. بايرن ميونخ في ضيافة شالكه «جروس» بـ الدوري الألماني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.