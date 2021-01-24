نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تأجيل موعد انطلاق سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الجهة المنظمة لسباقات فورمولا1، عن تعديل مواعيد انطلاق سباقات موسم 2021، التي ستقام في المملكة السعودية وتأجيلها أسبوعاً واحداً لاستمرار القيود المفروضة على السفر الدولي بسبب جائحة فيروس كورونا.

وبناء على ذلك تقرر تأجيل إقامة السباق الذي كان مقرراً له أن يقام خلال الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر (تشرين الثاني) ليقام في الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر (كانونالأول) 2021، على أن تنطلق سباقات هذا الموسم بسباق جائزة البحرين الكبرى في 28 مارس (أذار) المقبل.

وجاء ذلك بعد أن تم نقل السباق الافتتاحي التقليدي والمقرر إقامته في أستراليا من مارس (أذار) إلى نوفمبر (تشرين الثاني)، وتأجيل جميع السباقات بعد ذلك لمدة أسبوع لكل جولة، كما جاء في بيان رسمي وزع في السعودية السبت.

وقال رئيس مجلس إدارة الإتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الأمير خالد بن سلطان العبد الله الفيصل: "نتطلّع قُدمًا لانطلاق أول سباق للجائزة الكبرى في الفورمولا 1 في المملكة، وعلى الرغم من ترقب الجميع لهذا الحدث الكبير".