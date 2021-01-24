مفاجأة .. جالاتا سراي يجهز عرضا لخطف مصطفى محمد

وأضاف الموقع التركي، أن جالاتا سراي يجهز عرضا لضم مصطفى محمد من الزمالك، لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة.
كان نادي الزمالك، رفض مؤخرا انتقال مصطفى محمد إلى نادي سانت إيتيان ردا على تصريحات رولاند لومير رئيس النادي الفرنسي الاستفزازية، وتهديده لمسؤولي نادي الزمالك، بالكشف عن أسماء أشخاص داخل القلعة البيضاء، طلبوا عمولات من أجل إنهاء الصفقة.
وتبلغ القيمة التسويقية لـ مصطفى 2.5 مليون يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.
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