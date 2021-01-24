تعرف على القيمة التسويقية لمباراة الأهلي والدحيل في كأس العالم للأندية

كشف موقع ترانسفير ماركت عن القيمة التسويقية لمباراة الأهلي والدحيل القطري في بطولة كأس العالم للأندية التي تستيضفها الدوحة خلال الفترة من 4 فبراير حتى 11 من نفس الشهر .

وبحسب الموقع المتخصص في أسعار اللاعبين فإن القيمة التسويقية للمباراة وصلت إلى 58.2 مليون يورو بما يوازي مليار و 114 مليون جنيه مصري .

ويواجه النادي الاهلي -ممثل افريقيا- منافسه الدحيل القطري يوم 4 فبراير علي ملعب المدينة التعليمية في تمام الساعة السابعة والنصف .

وتصدر البرازيلي دودو لاعب الدحيل القائمة كأغلي لاعب في الفريقين بـ 12 مليون يورو بينما جاء الشناوي في صدارة القيمة التسويقية للاعبي الاهلي بـ 2.5 مليون يورو .