وائل القباني مديرا فنيا لفريق بني عبيد

أعلن نادى بنى عبيد الرياضى برئاسة المهندس السيد المندوه، تعيين وائل القباني النجم السابق لنادى الزمالك لتولي المهمة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بعد اعتذار عادل صديق عن استكمال المهمة. وتقدم عادل صديق باستقالته من تدريب فريق بني عبيد بعد الخسارة أمام فريق مالية كفر الزيات بنتيجة هدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة التاسعة من دورى القسم الثاني. ويعاون القبان كلا من تامر أبو جبل مدرب عام، احمد عمران مدرب مساعد، احمد ابو مسلم مدرب حراس مرمى. ويحتل فريق بني عبيد المركز السادس عشر "الأخير" في جدول ترتيب دورى القسم الثاني بمجموعة بحري برصيد 6 نقاط.

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