نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة أتلتيكو مدريد ضد فالنسيا في الدوري الإسباني والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريق أتلتيكو مدريد لمواجهة نظيره فالنسيا اليوم الأحد 24 يناير ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز.

وستلعب مباراة فريق أتلتيكو مدريد ضد نظيره فالنسيا اليوم في مسابقة الدوري الإسباني الممتاز في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب واندا ميتروبوليتانو.

وستذاع مباراة فريق أتلتيكو مدريد ضد فالنسيا اليوم في مسابقة الدوري الإسباني الممتاز على قناة BEIN SPORTS HD 1" بتعليق حفيظ دراجي.

ويحتل نادي أتلتيكو مدريد حاليا صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 44 نقطة بينما يتواجد فالنسيا في المركز الرابع عشر برصيد 20 نقطة.