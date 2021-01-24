نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الزمالك المقبلة في الدوري المصري الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعادل فريق الزمالك مع منافسه أسوان، أمس السبت بنتيجة سلبية في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وسيلتقي الزمالك مع مصر المقاصة، يوم الخميس 28 يناير في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب بتروسبورت أيضًا.

وستقام المباراة بين الزمالك ومصر المقاصة في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

ويحتل الزمالك في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 20 نقطة.