نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يُحدد خلفاء زيدان في ريال مدريد (ناجلسمان وأليجري) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية أن مستقبل الفرنسي زين الدين زيدان لا يزال مجهولا بين البقاء والرحيل عن ريال مدريد الإسباني لا سيما في ظل تذبذب نتائج الملكي في الموسم الحالي.

وأشارت صحيفة سبورت بيلد الألمانية عن صحفية إسبانية إلى أن ريال مدريد تلقى في الأيام الأخيرة ضربتين متتاليتين بعدما تعرض للإقصاء من الدور قبل النهائي لكأس السوبر الإسباني على يد أتلتيك بيلباو قبل خروجه مبكرًا من دور الـ 32 بكأس الملك بخسارته على يد ديبورتيفو ألكويانو الذي يلعب في دوري الدرجة الثالثة الإسباني.

وألمحت الصحيفة الألمانية أن العديد من التقارير تشير إلى احتمالية رحيل زيدان في القريب العاجل سواء خلال الموسم الحالي أو بعد انتهائه من أجل التعاقد مع مدرب من الطراز الرفيع.

وأكدت الصحيفة الألمانية أن ناجلسمان هو المرشح الأقرب لقيادة الملكي في حال رحيل برفقة الإيطالي ماسيميليانو أليجري الذي لا يشغل أي منصب حاليًا منذ رحيله عن يوفنتوس قبل عامين.

وأوضحت الصحيفة الألمانية أن إدارة الملكي تريد بدء الموسم القادم مع مدير فني مرن من الناحية الخططية وهو ما يتمتع به ناجلسمان الذي يتميز أيضًا بقدرته على تطوير المواهب الشابة.

وأفادت الصحيفة الألمانية بأنه إذا تحرك الملكي فعليًا للتعاقد مع ناجلسمان فإنه بذلك سيكون ثالث ألماني يتولى تدريب ريال مدريد بعد يوب هاينكس وبيرند شوستر.

ونوهت الصحيفة الألمانية أن المدير الفني البالغ من العمر 33 عامًا نجح في موسمه الأول مع لايبزيج في قيادته للدور قبل النهائي في بطولة دوري أبطال أوروبا قبل الخروج على يد باريس سان جيرمان بالإضافة إلى منافسته لبايرن ميونخ على لقب الدوري الألماني في الموسم الحالي.

وعلى جانب آخر, كشفت صحيفة OK Diario الإسبانية أن مسئولي ريال مدريد معجبون للغاية بالإيطالي ماسيميليانو أليجري الذي رحل عن يوفنتوس في عام 2019.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن أليجري يحظى بإعجاب مسئولي الملكي لأنه لا يمتلك عقداً مع أي نادي مما يسمح لريال مدريد التفاوض معه بشكل مباشر.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن أليجري يمتلك خبرة كبيرة في إدارة الأندية الكبرى التي تملك العديد من نجوم كرة القدم لذلك فإن أليجري سيكون له العديد من المؤيدين في ريال مدريد.