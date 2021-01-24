أشرف قاسم: نطالب اتحاد الكرة بالعدالة التحكيمية

وجه أشرف قاسم المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك رسالة إلى اتحاد الكرة، بسبب الأخطاء التحكيمية.

وقال أشرف قاسم خلال تصريحات إذاعية:" الزمالك قدم أداء جيدا أمام أسوان، لكن التوفيق غاب عنا في مباراة أمس".

وأضاف قاسم:" التعادل أو الهزيمة أمر طبيعي في كرة القدم، لكن هل ما حدث أمام أسوان كان طبيعيا".

وتابع:"كل فريق الدوري المصري تشكو من التحكيم، في السنوات الماضية كان الحكم يبرر أخطاءه بأن القرار يتخذ في ثانية، لكن الآن يمكن أن يشاهد الحالة أكثر من مرة من خلال تقنية الفيديو لاتخاذ القرار الصحيح".

واستطرد:" ندعم اتحاد الكرة ولجنة التحكيم لكن لا تظلمونا".

وواصل:" نطالب اتحاد الكرة بالعدالة التحكيمية لجميع الفريق وليس الزمالك فقط".

وتعادل فريق الزمالك سلبيا مع نادى أسوان فى المباراة التى أقيمت، أمس، السبت، على ملعب استاد بتروسبورت فى اطار منافسات الدورى الممتاز.