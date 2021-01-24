وزير الرياضة يشهد مباريات مجموعة مصر في مونديال اليد

يشهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة مباريات المجموعة الرابعة من بطولة العالم لكرة اليد، حيث تقام المباريات بصالة ستاد القاهرة ، و التي تقام بمصر، وتستمر حتى 31 يناير الجارى ، بمشاركة 31 منتخبا .
وتضم المجموعة الرابعة منتخبات مصر ومقدونيا وسلوفينيا وبيلاروسيا والاتحاد الروسى، بالإضافة إلى السويد، حيث يلتقى في السابقة من مساء اليوم منتخب الفراعنة مع نظيره سلوفينيا، بينما يلتقى مقدونيا مع بيلاروسيا في الرابعة والنصف مساء، والسويد مع الاتحاد الروسى في التاسعة والنصف مساء اليوم أيضا.
ويأتي حضور الوزير للمباريات في ظل حرضه على دعم منتخب مصر في البطولة، وتشجيعه على بذل أقصى جهد للصعود الى دور الثمانية في ختام الدور الرئيسى، والتأهل الى الأدوار النهائية من المونديال في ظل قوة البطولة والمنتخبات المشاركة فيها .
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