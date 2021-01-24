حلم تحقق.. منتخب الدنمارك لكرة اليد يزور أهرامات الجيزة

نظمت لجنة الاقامة والاعاشة رحلة لمنتخب الدنمارك لكرة اليد المشارك في بطولة العالم بالقاهرة، لزيارة أهرامات الجيزة .

وعبر رئيس البعثة واللاعبين عن سعادتهم لزيارة أحد أهم الآثار في العالم، موضحا أن زيارة الأهرامات كانت حلما تحقق.

وأكد رئيس البعثة عن شكرة وامتنانه للتنظيم الجيد لبطولة كأس العالم لكرة اليد بمصر، وكذلك الإجراءات الاحترازية التي قامت بها الدولة المصرية والتي كان لها الأثر الكبير لنجاح البطولة.