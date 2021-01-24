بعد تعافيه من كورونا.. اتحاد الكرة يستدعى الحكم أحمد الغندور للتحقيق

تستعد لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد لاستدعاء الحكم الدولي أحمد الغندور من أجل الخضوع إلى التحقيق لقيامه باختراق قرار حظر قضاة الملاعب من الإدلاء بأية تصريحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كان الحكم الدولى أحمد الغندور نشر خلال الساعات الماضية منشور عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تضمن دعما لعمه جمال الغندور رئيس لجنة الحكام السابق بعد قرار إعلان الأخير اعتزال العمل بالمجال التحكيمي.

وتنتظر لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد تعافى الحكم الدولى احمد الغندور من الإصابة بفيروس كورونا التى لحقت به مؤخرا ودخل على إثرها العزل المنزلى من أجل استدعاؤه للتحقيق.

وقال مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة إن لجنة الحكام لا تتهاون بشأن اختراق قضاة الملاعب للقرار السابق بمنع أعضاؤها من التصريحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر.

أشار إلى أن هناك حالة من الاستياء سادت بين صفوف لجنة الحكام الرئيسية في الجبلاية بعد نشر الحكم الدولى احمد الغندور البوست الخاص بدعم عمه جمال الغندور فى قرار اعتزاله والهجوم على المتسبب فى ذلك الأمر.

يذكر أن اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد أعلنت عن الإطاحة بأولياء أمور الحكام الذين لديهم أبناء أو أقارب من الدرجة الأولى يعملون بالمجال التحكيمي فى الوقت الراهن.