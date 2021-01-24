الدوري الإيطالي.. رونالدو يقود هجوم يوفنتوس أمام بولونيا

أعلن أندريا بيرلو المدير الفني لفريق يوفنتوس التشكيل الأساسي لمواجهة بولونيا، المقرر إقامتها في تمام الواحدة والنصف ظهرا على ملعب أليانز ستاديوم، ضمن منافسات الجولة الـ 19، من مسابقة الدوري الإيطالي.

وجاء تشكيل يوفنتوس كالتالي:

حراسة المرمى: تشيزني

خط الدفاع: دانيلو - بونوتشي كيلليني - كوادرادو.

خط الوسط": بيرنارديسكي - بيتانكور - آرثر - وستون مكيني.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو - ديان كولوسيفسكي.

ويسعى يوفنتوس بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاستعادة نغمة الفوز في الدوري الإيطالي، بتحقيق الفوز على بولونيا في مباراة اليوم، بعد الهزيمة أمام إنتر بهدفين دون رد في الجولة الماضية من الكالتشيو.

ويدخل يوفنتوس مباراة اليوم بمعنويات عالية، بعد تتويجه بكأس السوبر الإيطالي، الأربعاء الماضي، عقب الفوز على نابولي 2 - 1.