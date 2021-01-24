اتحاد الكرة يفاضل بين 3 حكام لإدارة مباراة الأهلي وبيراميدز

تفاضل لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة بين ثلاثة حكام لإدارة مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري الممتاز.

ويلتقى المارد الأحمر بقيادة الجنوب افريقي بيتسو موسيماني نظيره فريق بيراميدز بعد غد الثلاثاء على ملعب استاد الدفاع الجوي فى إطار منافسات بطولة الدوري المصري.

جاءت قائمة الثلاثي المرشح من جانب لجنة الحكام لإدارة مباراة الأهلي وبيراميدز على النحو التالي : جهاد جريشة ومحمد الحنفي وطارق مجدي.

وقال مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة إن الثنائي الدولي إبراهيم نور الدين وأمين عمر تم استبعادهم لدواعي السفر إلى الجزائر ومشاركتهما في إدارة مباريات تصفيات أمم افريقيا للناشئين التي تجرى حاليًا في الجزائر والمؤهلة لأمم إفريقيا في المغرب.

وأوضح أن الثنائي الدولي محمود البنا ومحمد معروف يشاركان أيضا في إدارة مباريات أمم أفريقيا للمحليين المقامة حاليًا في المغرب إلى جانب إصابة الحكم الدولي أحمد الغندور بفيروس كورونا.

أشار إلى أن المنافسة انحصرت في الوقت الراهن على الثلاثي جهاد جريشة ومحمد الحنفي وطارق مجدى.

يذكر أن النادي الأهلي يتصدر ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 20 نقطة ويحل الزمالك وصيفا بنفس النقاط وبفارق الأهداف فيما يأتي الجونة في المركز الثالث برصيد 18 نقطة.