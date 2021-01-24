موعد مباراة الاتحاد والنصر اليوم والقنوات الناقلة ksa sports وترتيب الدوري السعودي

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عمر شويل - جدة تنطلق مباريات الجولة الخامسة عشر من مباريات دوري محمد بن سلمان السعودي للمحترفين اليوم الأحد الموافق 24 يناير 2021 الموافق 11 جمادى الآخرة 1442 بإقامة العديد من المباريات القوية تنطلق بلقاء يستضيف فيه فريق أبها “التاسع في جدول الترتيب” على ملعبه فريق القادسية “العاشر”، قبل أن يلتقي فريق الفتح مع الرائد، ثم يقام موعد مباراة الاتحاد والنصر اليوم في السابعة إلا ثلث مساءا بتوقيت مكة المكرمة في قمة الإسبوع التي يعقبها مباراة هامة لفريق الأهلي صاحب المركز الثالث في جدول الترتيب خارج ملعبه ضد فريق الاتفاق صاحب المركز السادس.

قمة النصر والاتحاد ستشكل أهمية كبيرة لكلا الفريقين في ظل انتفاضة النصر حاليا وتركه المراكز المتأخرة في جدول الترتيب التي قضى فيها أسابيع طويلة هذا الموسم قبل أن يتقدم حاليا إلى المركز السابع في جدول الترتيب بعد نتائج جيدة في المباريات السبع الأخيرة له في الدوري تمكن فيها من تحقيق ست انتصارات، وتعادل في مباراة وحيدة، ودون خسارة، ويأمل العالمي في مواصلة مسار الانتصار وتحقيق فوزه الخامس على التوالي ضد الاتحاد متسلحا بمعنويات مرتفعة من انتصاره الكبير في آخر مبارياته ضد الوحدة بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في مباراة سجل فيها أهداف النصر كلا من مارتينيز، وماثيوس “هدفين” بينما سجل لويس جوستافو هدف الضيوف الوحيد، وسيعاني العالمي من غياب لاعبه مارتينيز في مباراة الليلة بسبب عدم اكتمال شفاؤه من الإصابة.

فريق الاتحاد على الجانب الآخر يأمل هو الآخر في تحقيق الفوز واقتناص نقاط المباراة الثلاث متسلحا بمعنويات مرتفعة بعد تمكنه من العودة إلى مسار الانتصارات سريعا بعد أن حاد عنها لمباراة وحيدة خسر فيها في الجولة قبل الماضية على ملعبه ضد أبها بهدف نظيف، وذلك قبل أن يحقق الفوز في الجولة الماضية ضد فريق العين خارج الديار بهدفين مقابل هدف وحيد في مباراة تقدم فيه الاتحاد أولا بهدفين عن طريق كلا من كمارا، ورماريو ريكاردو قبل أن يقلص دوس سانتوس النتيجة للعين أصحاب الأ{ض قبل ثلاث دقائق من نهاية الوقت الأصلي، ولكن ذلك الهدف لم يعيق رفاق حجازي من تحقيق الفوز ليرفع رصيده إلى 24 نقطة في المركز الرابع.

جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان

موعد مباراة الاتحاد والنصر اليوم

15:40 توقيت غرينتش.

6:40 توقيت مكة المكرمة والبحرين.

القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الاتحاد