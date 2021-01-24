أكاديمية الأهلي بأسوان تكرم مدرب منتخب مصر 2003.. صور

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من جهته قال محمد حمدان مدير أكاديمية الأهلي بأسوان بأن الاحتفالية تأتى محاولة لرد الجميل لحمدان الصغير والذى أصبح مدربًا لمنتخب مصر 2003، وهو نتاج لخبراته كلاعب ومدرب حاصل على الرخصة الدولية "A" لمدربى كرة القدم، متمنين له النجاح والتوفيق فى مسيرته القادمة.
وكان قد قدّم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ 69 نيابة عن مواطني المحافظة ، متمنيًا دوام التوفيق والسداد ولمصر الاستقرار والأمان والخير والسلام .
كما هنأ محافظ أسوان رئيس الجمهورية بذكرى ثورة 25 من يناير ، داعيًا الله العلي القدير أن يوفقه فيما يبذله من جهد لدفع عجلة التنمية لتحقيق آمال الشعب المصري من تقدم ورخاء للحاق بركب المستقبل من أجل غد مشرق لوطننا العزيز .
وأكد اللواء أشرف عطية على أن التاريخ سيسجل بحروف من نور كل التقدير والعرفان لحرصه على تدعيم أركان الدولة المصرية والسعي الدائم لدفع مسيرة التنمية الوطنية .. سائلين المولى العلى القدير أن يعيد هذه المناسبة على القيادة السياسية والشعب المصرى بدوام التوفيق ، وأن تظل مصرنا الحبيبة واحة للخير والأمن والأمان .
كما بعث أشرف عطية ببرقيات مماثلة لدولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، وأيضًا للواء محمود توفيق، وزير الداخلية بهذه المناسبة ، معربًا عن أخلص التهاني وأصدق التمنيات لهيئة الشرطة من ضباط وجنود بهذه المناسبة التاريخية .
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