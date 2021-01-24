أكد علاء عبدالعال المدير الفني لفريق أسوان أن الزمالك قوي ولاعبيه على مستوى عال، لذلك أغلقنا الخطوط الدفاعية لحصد نقطة من المباراة الكبيرة .
وأضاف عبدالعال خلال تصريحات تلفيزيونية : أول مرة اسمع أن الزمالك له ضربتين جزاء من الممكن أن يكون هناك جدل كبيرة حول كرة إمام عاشور لكني أرى أنه هو من دخل في لاعب أسوان.
وأكمل : الفار حقق نسبة عدالة بنسبة كبيرة للفرق بالدوري المصري وأصبح حكم الفار أهم من حكم الملعب وأعتقد أنه يجب على حكم الملعب تجاهل وجود الفار والعودة فقط حال التنبيه منهم أو وجود شك في كرة معينة.
وأوضح : يتم دراسة الصفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية وسيكون هناك 7 صفقات الأيام المقبلة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر علاء عبدالعال: الزمالك ليس له ضربات جزاء في مباراة أسوان ..والفار عادل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.