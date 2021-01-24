سمير عثمان: الزمالك له ضربتي جزاء أمام أسوان.. وحكام الفار ينشغلون بالموبايلات

أكد سمير عثمان، الحكم الدولى، أن إلغاء هدف الزمالك أمام أسوان قرار صحيح بنسبة كبيرة، مشيرًا إلى أن الحكم برجوعه للفار حقق العدالة.

وأضاف "عثمان" خلال تصريحات تليفزيونية: الكرة فاول منذ البداية على إمام عاشور بسبب تدخله الخطير علي لاعب أسوان والقرار سليم.

وأكمل: كان يجب احتساب ضربة جزاء في الكرة المثيرة للجدل التى جاءت في يد لاعب أسوان وهذا القرار يحاسب عليه حكم الفار وليس حكم الساحة.

وأوضح: لا وجود لضربة جزاء لفريق أسوان ولقطة تدخل محمد عبدالغني طبيعية للغاية، مضيفاً: "لقطة امام عاشور وتدخل لاعب أسوان قوي للغاية وكان يجب احتسابها ضربة جزاء واعتقد ان الحكم ركز في حركة اليدين وليس قدم اللاعبين والفار يجب تنبيه حكم الساحة.

وأردف: حكام الفار ينشغلون في المباراة بالموبايلات وظهر أحدهم في التليفزيون وهو يصور الشاشات وهذا خطأ وضد تعليمات الفيفا.