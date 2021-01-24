أعلن محمد يوسف المدير الفنى لنادى البنك الأهلي، تشكيل فريقه الذى يخوض به المباراة امام فريق انبي علي استاد بتروسبورت ضمن مباريات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز. وجاء تشكيل البنك الأهلي كالتالي : حراسة المرمى: محمود الزنفلى الدفاع: بهاء مجدى، محمد مجدى، محمد كوفى، أسامة إبراهيم الوسط: معروف يوسف، استيرلا، محمد حامد الهجوم: محمد بسيونى، فادى فريد، أحمد على ويحتل فريق إنبي المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 10 نقاط بينما جاء فريق البنك الأهلي المركز العاشر برصيد 8 نقاط.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محمد يوسف يعلن تشكيل البنك الأهلي لمواجهة إنبي بالدوري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.