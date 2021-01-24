أحمد جودة - القاهرة - تلعب اليوم الأحد 24 يناير أربعة مباريات جديدة ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز.

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الإسباني قبل مواجهات اليوم الأحد في المقال التالي

محمد يوسف

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