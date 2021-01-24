نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول قرار من الزمالك على عقوبة مصطفي محمد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر مسؤولي نادي الزمالك تقديم التماس للإتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" لتخفيف عقوبة مصطفى محمد، مهاجم الفريق الكروي الأول، بإيقافه 4 مباريات.

ووقعت العقوبة على المهاجم الشاب على خلفية مشادته بينه وبين حسين الشحات لاعب النادي الأهلى، فى نهائى دورى أبطال أفريقيا.

ووفقاً لقرار الكاف يغيب اللاعب عن 4 لقاءات للفريق فى دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا، وهى مباريات مولودية الجزائر وتونجيث السنغالى والترجى ذهابا وإيابا.

ويضع مسؤولي نادي الزمالك أمل كبير في تخفيف عقوبة النهاجم، لاسيما أنه لاعب أساسى للفريق في الفترة الحالية والاكتفاء بإيقافه مباراتين بعد إلغاء مباراتى جازيللى التشادى فى دور الـ 32 من دورى أبطال إفريقيا.

ويعد مصطفى محمد من الركائز الأساسية فى تشكيل الزمالك، ويعلق الجهاز الفنى أمل كبيرة عليه فى لقاء دورى أبطال إفريقيا.