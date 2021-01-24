مهدي سليمان: أحترم بيراميدز وليس كل ما أكتبه يخص مجالي الكروي

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مهدي سليمان: أحترم بيراميدز وليس كل ما أكتبه يخص مجالي الكروي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أوضح مهدي سليمان حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز بأن كل ما يكتبه الحارس عبر حسابه على موقع التواصل تويتر ليس له علاقه بالنادي السماوي.
وغرد المهدي سليمان عبر حسابه الشخصي بتويتر :"توضيح مهم:هذه الصفحة هي صفحة شخصية لي وكل ما هو يكتب أو يعلن هنا ليس له صله بمجالى الكروى او بالأخص نادي بيراميدز ".
وأضاف :"وهو مكان عملي والذي احترمة و اقدرة لابعد مدى..حتى لا يختلط الأمر على البعض في ذلك فلكل شخص حياته الشخصية و الأسرية والتزامات أخرى غير كرة القدم. (وجب التوضيح فى هذا)".