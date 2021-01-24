موسيماني يجهز مفاجأة أمام بيراميدز

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أحمد جودة - القاهرة - يفكر المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في إجراء بعض التعديلات على التشكيلة الأساسية للفريق أمام بيراميدز في المباراة المقبلة.

ويواجه الأهلي نظيره بيراميدز على ملعب الدفاع الجوي يوم الثلاثاء المقبل، في إطار مباريات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز في الخامسة مساءً.

ويرغب موسيماني في تعديل التشكيل الأساسي في بعض المراكز، عن آخر مباراة خاضها الفريق الخميس الماضي ضد المقاولون العرب، والتي انتهت بفوز بشق الأنفس بنتيجة 3-2.

وسيكون محمد الشناوي في حراسة المرمى بدلًا من علي لطفي، بعد إنتهاء إيقافه مباراة واحدة فقط عقب أحداث مباراة البنك الأهلي في الجولة الثامنة، والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وسيعود المدافع المغربي بدر بانون لقيادة خط الدفاع مكان ياسر إبراهيم، بعدما شعر باجهاد قبل مباراة المقاولون، وفضل موسيماني اراحته لمواجهة بيراميدز.

ويفاضل المدرب الجنوب أفريقي بين الثنائي محمد شريف ومروان محسن لقيادة خط الهجوم، بدلًا من الزامبي والتر بواليا، وربما يتواجد عمرو السولية العائد من الإصابة بفيروس كورونا بدلًا من حمدي فتحي.