الدوري الإيطالي.. يوفنتوس يتقدم على بولونيا بهدف في الشوط الأول.. فيديو

تقدم فريق يوفنتوس على نظيره بولونيا بهدف دون رد، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما، على ملعب أليانز ستاديوم، ضمن منافسات الجولة الـ 19، من مسابقة الدوري الإيطالي.
جاء هدف يوفنتوس الوحيد عن طريق البرازيلي آرثر ميلو في الدقيقة 15 من عمر المباراة.
وبدأ يوفنتوس المباراة بالتشكيل التالي:
حراسة المرمى: تشيزني
خط الدفاع: دانيلو - بونوتشي كيلليني - كوادرادو.
خط الوسط": بيرنارديسكي - بيتانكور - آرثر - وستون مكيني.
خط الهجوم: كريستيانو رونالدو - ديان كولوسيفسكي.
ويحتل يوفنتوس المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 36 نقطة، بينما يتواجد بولونيا في المركز الـ 13 بـ 20 نقطة.
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